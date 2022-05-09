انطلاق فعاليات معرض طرابلس الدولي في دورته 48

انطلقت اليوم الأحد فعاليات الدورة 48 لمعرض طرابلس الدولي بمشاركة 6 دول هي تركيا، تونس، الجزائر، إندونيسيا، ايطاليا، رومانيا بالاضافة الي عديد الشركات المحلية. وبحسب ادارة المعرض فقد تم احتيار دولة تونس لتكون ضيف شرف هذه الدورة.

وحضر افتتاح الدورة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة الذي القى كلمة اعلن في مستهلها إنشاء مدينة للمعارض في طرابلس وفقا للمعاير الدولية مؤكدا أن مدينة المعارض الجديدة ستكون تحفة معمارية وصرحا اقتصاديا وتجاريا يساهم في تطوير البنية التحتية للبلاد تحقيقا لطموحات الشعب الليبي.

وأضاف الدبيبة أن حكومته تسعى الى تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية ودعم الشباب الطموح الى بناء أعمالهم الخاصة، إضافة إلى سعيها الدؤوب لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع المستثمرين للدخول الى السوق الليبي لتوفير فرص عمل جديدة للشباب والقضاء على البطالة في البلاد.

ونوه وزير الإقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج ” في كلمة له خلال افتتاح معرض طرابلس الدولي الى أنه تم تخصيص موقع لإنشاء مدينة المعارض بمساحة اجمالية تبلغ 47.5 هكتاراً في منطقة السواني جنوب العاصمة طرابلس وفق المعايير والمواصفات الدولية بما يساهم في إقامة فعاليات متخصصة ومتنوعة لدعم الاقتصاد الوطني،داعياً أصحاب الاعمال والمستثمرين للمساهمة في تنفيذ مدينة المعارض وتشجيع الاستثمار بكافة المناطق.

يشار الى ان معرض طرابلس الدولي يعتبر من جأقدم المعارض التجارية في أفريقيا والوطن العربي حيث ظهرت فكرة إنشائه في العام 1926 لتفتتح أولى دوراته في العام 1927. وكان إنشاء المعرض في غير موقعه الحالي في المدينة والذي انتقل إليه مع الدورة الثالثة في العام 1929 وقد استمر المعرض حتى الدورة 13 حيث توقف في العام 1939 مباشرة قبل بدأ الحرب العالمية الثانية، ليعود ويزاول نشاطه في العام 1962، كما أن المعرض انضم في العام 1929 إلى «اتحاد المعارض الدولية» الذي تأسس في باريس سنة 1925

” style=”height: 451px;”>