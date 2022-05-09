في مكالمة هاتفية مع المنقوش .. وزير الخارجية الأوكراني يُعبر عن كامل تقديره على دعم دولة ليبيا لبلاده في حربها مع روسيا

طرابلس 09 مايو 2022 (وال)- تلقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، مكالمة هاتفية من نظيرها الأوكراني دميترو كوليبيا، تم خلالها استعرض العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وذكرت وزارة الخارجية – عبر صفحتها الرسمية – أن وزير الخارجية الأوكراني عبر عن كامل تقديره على دعم دولة ليبيا لبلاده في حربها مع روسيا؛ مثمناً دور وجهود وزيرة الخارجية وحكومة الوحدة الوطنية، لافتاً بأن دولة ليبيا حليف وصديق دائم لأوكرانيا مشيداَ بدورها الجوهري في المنطقة ودول الجوار.

وحسب نفس المصدر فقد عبرت الوزيرة من جانبها عن دعمها الكامل للجهود الدولية الرامية لحل الأزمة في أوكرانيا.

وتناولت المكالمة الهاتفية مناقشة سُبل تعزيز أفاق علاقات التعاون المستقبلي بين البلدين لاسيما القطاع التجاري والغذائي بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين. (وال)

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