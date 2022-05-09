المشري: أتفقت مع السفير الأمريكي على إيجاد آلية تضمن شفافية إنفاق عوائد النفط

التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، اليوم الإثنين، رفقة النائب الثاني عمر بوشاح، السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند بمقر إقامة المشري بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأكد المشري ونورلاند، خلال اللقاء، أن أقرب الطرق للوصول إلى الانتخابات هو توافق مجلسي الدولة والنواب على قاعدة دستورية وإصدار قوانين سليمة، وفقا لبيان مجلس الدولة.

وشددا، بحسب بيان مجلس الدولة، على ضرورة إنجاح عمل لجنتي مجلسي الدولة والنواب لإنجاز المسار الدستوري.

كما تطرق الجانبان، إلى أزمة إغلاق النفط، وشددا على ضرورة فتح الحقول والموانئ النفطية، لكون النفط هو المصدر الأساسي للدخل في ليبيا، مع إيجاد آلية تضمن شفافية إنفاق العوائد النفطية.