وزير الخارجية الأوكراني لـ«المنقوش»: نقدر دعمكم في حربنا ضد روسيا

تلقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، نجلاء المنقوش، مكالمة هاتفية من نظيرها الأوكراني “دميترو كوليبيا”.

واستعرض الطرفان، بهذه المناسبة، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

ومن جانبه، عبر وزير الخارجية الأوكراني، عن كامل تقديره على دعم دولة ليبيا لبلاده في هذه الحرب؛ مثمناً دور وجهود وزيرة الخارجية وحكومة الوحدة الوطنية

، لافتاً إلى أن دولة ليبيا حليف وصديق دائم لأوكرانيا مشيداَ بدورها الجوهري في المنطقة ودول الجوار.

ومن جانبها عبرت المنقوش، عن دعمها الكامل للجهود الدولية الرامية لحل الأزمة في أوكرانيا.

وناقش الطرفان سبل تعزيز أفاق علاقات التعاون المستقبلي بين البلدين لاسيما القطاع التجاري والغذائي بما يخدم مصلحة البلدين.