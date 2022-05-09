تنتوش يطالب النواب بتقديم ملاحظاتهم حول مشروع الميزانية

العنوان-طرابلس

طالب رئيس لجنة التخطيط والموازنة والمالية بمجلس النواب، عمر تنتوش، أعضاء المجلس بتقديم ملاحظاتهم حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022 في موعد أقصاه خمسة أيام اعتبارًا من اليوم الإثنين، وذلك بعدما أحال المجلس مشروع القانون إلى اللجنة بعد مناقشته خلال جلسة اليوم.

وبرر تنتوش، في إعلان وزعه على أعضاء مجلس النواب بعد جلسة اليوم، طلبه لضيق الوقت وذلك تمهيدًا لإعداد تقرير من لجنة التخطيط والموازنة والمالية حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة تمهيدًا لعرضه على المجلس.

وتبلغ القيمة الإجمالية للميزانية العامة للدولة للعام 2020 التي اقترحتها الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، 94 مليارًا و830 مليونًا و515 ألفًا و200 دينار ليبي، موزعة على أربعة أبواب، للرواتب والنفقات التشغيلية والتسييرية، وبرامج التنمية والإعمار، والدعم.

واقترحت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، للباب الأول الخاص بالرواتب وما في حكمها أن يخصص له 41 مليارًا و778 مليونًا و145 ألفًا و200 دينار، فيما خصصت للباب الثاني المتعلق بالنفقات التسييرية والتشغيلية 8 مليارات و677 مليونًا و370 ألفًا، وكان نصيب الباب الثالث الخاص بمشروعات وبرامج التنمية وإعادة الإعمار 17 مليارًا و700 مليون، أما نفقات الدعم، وهي الباب الرابع من الميزانية، فخصص لها 26 مليارًا و675 مليونًا.

وعلق مجلس النواب جلسته اليوم التي عقدها برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، لسفر رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح إلى القاهرة، حيث التقى هناك المبعوث الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند أمس الأحد.