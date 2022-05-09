ديوان المحاسبة يستعرض ترتيبات وآليات تنظيم موسم الحج

استعرض رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك رفقة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة علي البشير، الموضوعات المتعلقة بترتيبات إدارة وتنظيم موسم الحج للعام الحالي 2022.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في طرابلس، الإثنين، تناولا فيه التعاقدات المزمع إبرامها من قبل الهيئة مع الجهات ذات العلاقة بالمملكة السعودية، بالإضافة لخطة عمل الهيئة والإجراءات التي تمت بالخصوص، فيما يتعلق بآلية الدعم الحكومي للموسم، علاوة على استعراض إجراءات التعاقدات المحلية مع عدد من الجهات المعنية.

يُذكر أن الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة أكدت أن حصة ليبيا من الحجيج هذا الموسم قُدرت بـ 3551 حاجاً يُمثلون 45% من حصة السنوات السابقة البالغة سبعة آلاف حاج، بعد أن اشترطت السعودية خفض الأعداد وقصر عمر الحجيج على ما دون 65 عاماً، في إطار التدابير الاحترازية والعودة التدريجية بعد انتهاء أزمة كورونا.

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