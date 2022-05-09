المشرى ونورلاند يتفقان دعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية

طرابلس 09 مايو 2022 (وال)- اتفق رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وسفير أمريكا ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، خلال لقائهما اليوم بالقاهرة؛ على الحاجة إلى دعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة، والتي تهدف إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن، حسبما يطالب به الناخبون الليبيون.

وقال السفير نورلاند نورلاند – في التغريدة نشرها في صفحة السفارة الأمريكية على موقع تويتر- “اشجّع جميع المشاركين في اجتماع القاهرة المقبل بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، على العمل نيابة عن الشعب الليبي والتوصل إلى الإجماع اللازم لوضع القاعدة الدستورية للانتخابات”.(وال)

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