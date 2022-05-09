سفير الجزائر بإيطاليا: تبون أبلغ الدبيبة بأن يحل الليبييون مشاكلهم بأنفسهم

قال السفير الجزائري في روما عبد الكريم طواهرية، إن “موقف الجزائر من ليبيا ثابت ولن يتغير، ونحن نستمع إلى كل الأطراف الليبية دون التدخل في الشؤون الداخلية، وعلى الليبيين حل مشاكلهم بأنفسهم لأن التدخل الأجنبي لن يسهم في تحقيق السلام بل سيمنع الوصول إليه”.

طواهرية، أضاف في تصريح لوكالة نوفا الإيطالية، أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون أكّد لرئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة أثناء زيارته الجزائر مؤخرا، على ضرورة أن يحل الليبيون مشاكلهم بأنفسهم”.