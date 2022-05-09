بعد عيد الفطر بأسبوع.. وزير مالية الدبيبة: كل عام وأنتم بخير

أقامت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية اليوم حفل معايدة بديوان الوزارة بحضور الوزير خالد المبروك و مدير عام مصلحة الجمارك ونائب مدير عام مصلحة الضرائب ورئيس مجلس إدارة مصلحة الاملاك العامة ومدير مركز التوثيق والمعلومات بوزارة المالية ورئيس مجلس إدارة المصرف الريفي ومدراء الإدارات والمكاتب والأقسام والوحدات والعاملين بديوان الوزارة .

تخلل المعايدة كلمة للوزير هنأ من خلالها العاملين بالوزارة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك سائلاً المولى عز وجل بأن يعيده على بلدنا بالخير واليمن والبركات و ان يعم الأمن والأمان كافة ربوع بلادنا الحبيبة، وتبادل العاملون التهاني فيما بينهم ، في جو يسوده الود والوئام .