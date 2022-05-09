بعد أن داهمه النعاس.. سائق سيارة يصيب طفلاً بجروح خطيرة في طرابلس

أدى حادث مروري وقع في طريق الشط بالعاصمة طرابلس، الاثنين، لإصابة طفل بجروح بليغة نُقل على إثرها للعلاج في إحدى المصحات، بعد أن داهم النوم سائق السيارة التي تسببت في الحادث.

وأفاد ضابط التحقيق بقسم مرور سوق الجمعة فرج أبوغالية، أن سائق سيارة نوع كيا داهمه النوم أثناء القيادة فاصطدمت سيارته بسيارة هونداي مركونة يمين الطريق وبجانبها طفل، حيث أسفر الحادث عن جروح خطيرة للطفل نقل على إثرها لإحدى المصحات.

ودعت مديرية أمن طرابلس سائقي المركبات الآلية لتجنب القيادة في حالات التعب والإرهاق، وركن السيارة للمحافظة على حياة الآخرين من مرتادي الطرق العامة.

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