مازن يبحث مع الداخلية التركية التعاون الأمني المشترك | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

عقد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد مازن، اجتماعا مع وفد من وزارة الداخلية التركية؛ لبحث التعاون الأمني المشترك، وتطوير الإصدارات الأمنية الصادرة عن الوزارة.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الإثنين، إن تحديث الإصدارات الأمنية من شأنه حذو ليبيا بمصاف الدول المتقدمة.. من جانبه أشاد خالد مازن بـ”عمق العلاقات الليبية-التركية في شتى المجالات”.

وأشار البيان إلى وضع برنامج زمني لزيارة الوفد التركي إلى كل من: مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب.. ومصلحة الأحوال المدنية وجهاز المباحث الجنائية والإدارة العامة للعمليات الأمنية.

يذكر أن الاجتماع حضره رئيس مصلحة الجوازات ونائبه، ورئيس جهاز المباحث الجنائية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية.. ورئيس مجلس إدارة شركة السلع الأمنية، وأعضاء لجنة إدارة المشروع الوطني للتطوير التقني لمؤسسات الوزارة، ومسؤولون آخرون.