النايض: ناقشتُ مع السّفير الألماني مبادرتي لتجديد الشّرعيّة سلميًّا في ليبيا

اجتمع رئيس تكتل إحياء ليبيا، عارف النايض، مع سفير ألمانيا لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، عبر خاصية الاتصال المرئي.

وقال عارف النايض، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” التقيتُ مساء اليوم الإثنين سفير ألمانيا لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، على منصّة للتّواصل المرئي”.

وأضاف بيان النايض:” ناقش الجانبان آخر المستجدّات في ليبيا، وسُبل تجاوز الأزمة السّياسيّة الحاليّة، والسّير قدماً بالعمليّة الانتخابيّة الرئاسيّة والبرلمانيّة”.

وتابع:” كما تناقشا في أهمّ النّقاط العشر التي قدّمتها مبادرة (تكتّل إحياء ليبيا) لتجديد الشّرعيّة سلميًّا في ليبيا، والمسارات السّتّ التي تمّ الإجماع الدّولي عليها في (برلين1) و (برلين2) وقرارات وبيانات مجلس الأمن المبنيّة عليهما”.