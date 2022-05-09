وليامز تطلع اللافي على تطورات مشاورات القاهرة

أطلعت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي على تطورات المشاورات الليبية المنعقدة في القاهرة، بين أعضاء اللجنة المشتركة المشكلة من مجلسي النواب والدولة.

وتطرق اللقاء الذي جرى الاثنين بحضور المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في ليبيا جورجيت غانيون، إلى جهود إعادة بناء التوافق على مسار دستوري متين، لتمكين إجراء انتخابات وطنية بجدول زمني واضح، بالإضافة إلى آخر المستجدات في البلاد ومساعي المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية.

يُذكر أن وليامز التقت قبل أيام رئيس مجلس الدولة خالد المشري لكسر الجمود السياسي، والدفع بجهود إنجاح مشاورات القاهرة التي ستنطلق جولتها الثانية في 15 مايو الجاري.

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