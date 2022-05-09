للوقوف على التعديات.. باشاغا يجري جولة ميدانية لخزان القرضابية بسرت | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

قام رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، اليوم الاثنين، بزيارة تفقدية لخزان القرضابية التابع لجهاز استثمار مياه النهر الصناعي.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي للحكومة الليبية.. ناقش باشاغا والوفد الوزاري المرافق له العقبات التي تحول دون تدفق المياه للخزان.. المتمثلة في التوصيلات العشوائية والبناء فوق خطوط المياه.. وذلك بحضور مدير موقع الجهاز التنفيذي للنهر الصناعي ورئيس وأعضاء لجنة إدارة جهاز المهندسين المشرفين.

واستمع باشاغا والوفد الوزاري إلى شرح عن مراحل عمل جهاز النهر الصناعي في ليبيا، بمشاركة كل من عميد بلدية سرت.

وتبلغ السعة الإجمالية لخزان القرضابية 6.8 مليون متر مكعب من المياه ويواجه مثل غيره من الخزانات.. عددًا من المشاكل التي تتسبب في انقطاع المياه لفترات طويلة عن السكان، لا سيما في فصل الصيف.