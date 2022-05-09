تنتوش: ندعو النواب لإرسال ملاحظاتهم على الميزانية خلال خمسة أيام

دعا رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب ” عمر تنتوش ” أعضاء المجلس ممن لديهم ملاحظات على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022 موافاة اللجنة بملاحظاتهم في موعد أقصاه خمسة أيام تبدأ من تاريخ اليوم الاثنين.

كما أشار تنتوش في إعلان موجه للنواب إلى ما خلصت إليه جلسة مجلس النواب المنعقدة في مقر المجلس بمدينة طبرق بشأن إحالة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022 للجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة نظرا لضيق الوقت لعرض تقرير اللجنة على المجلس.

ومن الجدير بذكره أن ، الناطق باسم مجلس النواب ” عبد الله بليحق ” قال إن المجلس ناقش في جلسته اليوم الاثنين مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2022.م المقدم من حكومة فتحي باشاغا وتم إحالته للجنة الموازنة والتخطيط والمالية بالمجلس وفقاً للقانون رقم 04 لسنة 2014.م المنظم لعمل المجلس.