حرس السواحل ينقذ 83 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا

العنوان-طرابلس

تمكن جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ الليبية، الاثنين، من إنقاذ 83 مهاجرًا شمال منطقة المطرد غرب ليبيا وإعادتهم إلى نقطة إنزال مصفاة الزاوية وتسليمهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة حيالهم.

وقال مكتب المراسم والإعلام برئاسة أركان القوات البحرية الليبية، أن عملية الانقاذ جرت أمس الأحد، من قبل زورق تابع لجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال، مشيرًا إلى أن عملية الإنقاذ جرت على بعد 10 أميال شمال منطقة المطرد، حيث قام عناصر الجهاز بدورهم على أكمل وجه.

وقال مكتب المراسم إن المهاجرين من عدة جنسيات أفريقية كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب أرسل نداء استغاثة بعد تعطله في البحر في منطقة المسؤولية الليبية، لافتًا إلى أن عملية الإنقاذ تأتي في إطار الجهود الإنسانية والمهام السيادية لحماية السواحل الليبية وتقديم خدمات البحث والإنقاذ للمهاجرين غير الشرعيين.

وأكد مكتب المراسم والإعلام برئاسة أركان القوات البحرية الليبية أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية سيتابع في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.