الأمن المصري يضبط شحنة من الأسلحة والممنوعات بجوار الحدود الليبية

تمكنت قوات حرس الحدود المصرية من إحباط شحنة كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المخدرة، أثناء تنفيذ مهامها بمنطقة بحر الرمال الأعظم جنوب واحة سيوة المجاورة للحدود الليبية.

وأوضحت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن قوات حرس الحدود ضبطت عربتي دفع رباعي بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية في أعمال التسلل والتهريب، تحوي بنادق قناصة FN، ورشاشين كلاشنكوف، و13 بندقية آلية، و5 بندقيات بريتا و”أر بي جي” ورشاش عيار 12,7، ورشاشين عيار 14,5، و8 خزن آلية، فضلاً عن ضبط 162 طلقة مختلفة الأعيرة، وهاتف للاتصال عبر الأقمار الصناعية.

وأشارت الوكالة أن القوة ضبطت نحو مليون قرص مخدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المهربين في إطار فرض القوات الأمنية وفرض سيطرتها على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، لتأمين حدود مصر بالتزامن مع تكثيف إجراءات الإحكام والسيطرة على كافة المنافذ والمعابر الحدودية للدولة.

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