ستيفاني: اتفقتُ مع المنقوش على التزامنا المشترك بإجراء انتخابات وطنية

التقت ستيفاني ويليامز، المبعوثة الأممية، اليوم الإثنين، وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، نجلاء المنقوش، في العاصمة الليبية طرابلس.

وقالت ستيفاني، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” التقيتُ اليوم في طرابلس وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، وأطلعتها على زياراتي الأخيرة إلى عواصم مختلفة، وعلى لقاء اللجنة المشتركة المكونة من مجلسي النواب والدولة الاستشاري المزمع عقده في القاهرة اعتبارًا من 15 مايو الجاري.

وأضافت:” خلال اللقاء، اتفقنا على التزامنا المشترك بإجراء انتخابات وطنية على أساس دستوري سليم وتوافقي في أسرع وقت ممكن”.

وتابعت:” كما أبرزنا أهمية حماية المؤسسات الليبية من الاستغلال، وتقديم الحوار بدلاً من الصراع والحفاظ على الهدوء في البلاد”.