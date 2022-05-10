عون: هذا حجم الإنتاج الليبي من النفط والغاز

قال وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد عون إن الإنتاج الليبي من النفط الخام يصل إلى نحو 650 ألف برميل يوميًا، أما إنتاج الغاز فيصل إلى ملياري قدم مكعب يوميًا.

وأضاف عون، في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك» الروسية، الإثنين، أن إنتاج الحقول والموانئ المغلقة لم يستأنف، وإنما جرى شحن سفينتين من ميناء الزويتينة لتخفيف الضغط على الخزانات، مشيرا إلى استمرار إغلاق حقول الزويتينة وأكاكوس والسرير وبعض حقول شركتي مليتة وسرت. كما نفى أن يكون وقف النفط جرى من قبل قطاع طرق، مضيفا أن اللجنة التي شكلتها وزارة النفط لا زالت تتواصل مع كل الأطراف لمعرفة أسباب وملابسات الإغلاق.

لا صحة لطلب أوروبا زيادة إمدادات الغاز الليبية

ونفى وزير النفط طلب أوروبا من ليبيا أن تزيد من إمدادات الغاز للمساهمة في مواجهة حاجة السوق الأوروبية للغاز، تزامنًا مع أزمة الطاقة والتوتر مع موسكو، واحتمال توقف إمدادات الغاز الروسي للقارة العجوز على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا.

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وأكد مجددا على عدم قدرة ليبيا على زيادة الإنتاج من النفط والغاز قبل نحو خمس سنوات، «فالإمكانات الموجودة لا تسمح بزيادة الإنتاج»، وفق قوله.

واتهم عون الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا باستخدام «ورقة النفط»، مؤكدا رفضه حجب إيرادات النفط من قبل المؤسسة الوطنية للنفط.