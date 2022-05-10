معتمرون ليبيون يعانون في مطار عمان مع تأخر رحلاتهم الجوية

ناشد معتمرون ليبيون عالقون في مطار الملكة علياء بالعاصمة الأردنية عمان، السلطات الليبية إنهاء معاناتهم بعد أن تقطعت بهم السبل بسبب عدم توفير طائرة لإعادتهم لليبيا.

وأظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي نحو 130 معتمراً ليبياً وهم يفترشون الأرض في ظروف إنسانية صعبة، دون أي تواصل يُذكر من السلطات الليبية المعنية، في مشهد بات يتكرر كل عام مع عجز شركات الطيران الليبية عن الإيفاء بالتزاماتهما ومواعيد رحلاتها تجاه المعتمرين والحجيج.

ويتكرر المشهد في مدينة جدة السعودية حيث يتكدس المئات من المعتمرين في مطار المدينة بعد أن أنهوا مناسكهم دون أي تصريح رسمي مع سير رحلات إعادتهم لليبيا بوتيرة بطيئة، وهو ما عزته الخطوط الأفريقية للازدحام الشديد في حركة الطيران وعدم قدرة شركات المناولة وخدمات المطار عن الإيفاء بمتطلبات الرحلات لجميع الشركات الدولية والعالمية المشغلة من وإلى المطار.

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