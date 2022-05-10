شكشك يستعرض مع البشير ترتيبات وآليات تنظيم موسم الحج

استعرض رئيس ديوان المحاسبة ” خالد شكشك ” رفقة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة ” علي البشير ” الموضوعات المتعلقة بترتيبات إدارة وتنظيم موسم الحج للعام الحالي 2022.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في طرابلس، الإثنين، تناولا فيه التعاقدات المزمع إبرامها من قبل الهيئة مع الجهات ذات العلاقة بالمملكة السعودية، بالإضافة لخطة عمل الهيئة والإجراءات التي تمت بالخصوص، فيما يتعلق بآلية الدعم الحكومي للموسم، بالإضافة الى استعراض إجراءات التعاقدات المحلية مع عدد من الجهات المعنية.

وتجدر الاشارة الى أن الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة أكدت أن حصة ليبيا من الحجاج هذا الموسم قُدرت بـ 3551 حاجاً يُمثلون 45% من حصة السنوات السابقة البالغة سبعة آلاف حاج، وذلك بعد أن اشترطت السعودية خفض الأعداد وقصر عمر الحجاج على ما دون 65 عاماً، في إطار التدابير الاحترازية والعودة التدريجية بعد انتهاء أزمة كورونا.