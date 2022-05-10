الدبيبة: منح علاوة شهرية للعاملين بالشركة العامة للكهرباء

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ” عبدالحميد الدبيبة ” بمنح علاوة ميدانية شهرية للعاملين بالشركة العامة للكهرباء بقيمة 600 دينار تصرف اعتبار من يناير العام الجاري 2022.

جاء ذلك خلال مشاركته في حفل تكريم وزارة العمل والتأهيل للعاملين بشركة الكهرباء تحت شعار «عمالنا نبض حياتنا» وذلك إحياءً ليوم العمال العالمي،

بحسب منشور لحكومتنا ” الصفحة الرسمية لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ” على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين

كما قام الدبيبة بتفقد مشروع محطة كهرباء غرب طرابلس الاستعجالي، الذي تجاوزت نسبة الإنجاز فيه 90%، حسب بيان سابق لشركة الكهرباء.