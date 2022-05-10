الطبلقي: هذا ما ستناقشه جلسة مجلس النواب الثلاثاء

قالت عضو مجلس النواب،” عائشة الطبلقي “، إن الجلسة عقدت بحضور أكثر من 40 نائباً برئاسة النائب الأول ” فوزي النويري “.

كما أوضحت الطبلقي في تصريحات صحفية ، أنه تمت مناقشة قانون الميزانية ووضع أهم الملاحظات عليها.. لافته إلى أنه تمت إعادتها إلى لجنة المالية لمناقشتها مع الحكومة.. وتعديلها ثم عرضها على مجلس النواب للتصويت.

وأضافت عضو مجلس النواب، “إن جدول أعمال جلسة الثلاثاء، سيتم التصويت فيها على بعض القوانين الجاهزة.. مثل قانون الصيرفة الإسلامية والمحافظ الاستثمارية، والتي تمت مناقشتها سابقاً وتم التعديل فيها”...

مشيرة إلى أنه، سيتم إعطاء فرصة للجنة التي تم اختيارها لتمثل البرلمان في القاهرة بخصوص القاعدة الدستورية.. ولتقديم إحاطة أمام المجلس بخصوص ما تم إنجازه في القاهرة مع المجلس الأعلى للدولة بحضور المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز.