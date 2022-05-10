الأعور: الميزانية التي قدمها باشاآغا لم تراعِ ارتفاع الإنفاق على بند الرواتب والدعم

ليبيا – رأى عضو مجلس النواب عضو اللجنة المالية المهدي الأعور أن الميزانية التي قدمها رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاآغا لم تراعِ ارتفاع الإنفاق على بند الرواتب الذي يقترب من نصفها، وكذلك بند الدعم، وهما ضروريان.

الأعور وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، أشار إلى وجود مشروع لتوحيد المرتبات ستتم مناقشته بالتوازي مع تلك الميزانية، والتي ستتميز عن غيرها بتبويب وإيضاح كل تفاصيل المشروعات المدرجة في كل بنودها مما يسهل الرقابة على الإنفاق.

وفيما يتعلق بتمويل الميزانية، قال الأعور: إنه فور قيام مجلس النواب بمناقشتها والمصادقة عليها سيتوجب على المصرف المركزي القيام بذلك، متابعًا: “وإذا رفض الأخير يعد خارجًا عن القانون، وقد يتسبب في اتخاذ إجراءات تصعيدية ضده”.

وعلّق الأعور على قرار باشاآغا، باتخاذ سرت مقرًا لحكومته، رافضًا ما يردد من أن قرب المدينة من مواقع الجيش الوطني قد يتسبب في أزمات لتلك الحكومة.

وأضاف: “حكومة الاستقرار لن تعمل تحت سلطة أو حماية الجيش، كما تحاول بعض الأصوات المغرضة تصوير الأمر، ستمارس مهامها تحت رقابة السلطة التشريعية”.

الأعور نوه إلى أن سرت هي المدينة التي كانت قد اختيرت وفقًا لاتفاق جنيف كعاصمة للبلاد، ولو كان رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة قد التزم بذلك، ربما لم نصل لهذه المرحلة، على حد قوله.

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