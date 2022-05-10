الشيباني: المزاج العام داخل البرلمان يسوده الترقب والتوجس والحيرة والتردد

كشف جاب الله الشيباني، عضو مجلس النواب، كواليس جلسة البرلمان التي عقدت أمس الإثنين، لمناقشة مشروع الميزانية.

وقال الشيباني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” في جلسة مجلس النواب اليوم لمناقشة مشروع الميزانية ما زالت الأفكار غير متبلورة والأهداف غير واضحة والنفوس غير مطمئنة”.

وأضاف الشيباني:” المزاج العام يسوده الترقب والتوجس وربما الحيرة والتردد والضبابية ، كما لو كانت هناك حلقة مفقودة في سلسلة الأفكار، وأسئلة عديدة تبحث عن إجابة”.

ولفت إلى أن إحالة مشروع الميزانية إلى اللجنة المالية للدراسة والإفادة كان المنقذ من المازق رغم كونها حسب ما نصت عليه اللائحة وجرت عليه العادة”.