الدريجة: حل مشكلة الكهرباء يحتاج إلى فكر وليس المال

قال رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار السابق وأستاذ الاقتصاد ” محسن الدريجة “، إن حل مشكلة الكهرباء في ليبيا يحتاج إلى فكر وليس المال.

جاء ذلك في تعليق له على خبر افتتاح أكبر محطة توليد كهرباء من الطاقة الشمسية في مصر بتكلفة 3.4 مليار يورو.

كما أضاف الدريجة قائلآ: “الحقيقة أن مصر لم تدفع تكلفة المحطة بل دعت شركات خاصة لتنفيذ المشروع على أن تشتري منهم الكهرباء بسعر ثمانية سنت أمريكي للكيلو وات”.

وتابع رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار السابق: “على هذا الأساس قامت الشركات بتغطية تكلفة المشروع وستقوم بإدارته وبيع الكهرباء التي تتكفل الحكومة بشرائها ثم بيعها للمستهلك، مضيفآ : العبرة.. الفكر قبل المال”.