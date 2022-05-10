وليامز: اجتماع القاهرة المقبل للتوافق على مسار دستوري وجدول زمني للانتخابات

كشفت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، ستيفاني وليامز، كواليس اجتماعها مع عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي.

وقالت وليامز، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: ”التقيتُ اليوم بعبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، وذلك بصحبة جورجيت غانيون، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في ليبيا، وناقشنا آخر المستجدات في البلاد وجهود المجلس الرئاسي في المصالحة الوطنية”.

وأضافت: ”انتهزتُ الفرصة لإطلاع اللافي، على الاجتماع المقبل للجنة المشتركة المكونة من مجلسي النواب والأعلى للدولة الذي سينعقد في القاهرة يوم 15 مايو، من أجل إعادة بناء التوافق على مسار دستوري متين لتمكين إجراء انتخابات وطنية بجدول زمني واضح”.

كما التقت وليامز، الإثنين، وزيرة الخارجية في الحكومة منتهية الولاية، نجلاء المنقوش، في طرابلس.

وقالت وليامز، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: ”التقيتُ اليوم في طرابلس، نجلاء المنقوش، وأطلعتها على زياراتي الأخيرة إلى عواصم مختلفة، وعلى لقاء اللجنة المشتركة المكونة من مجلسي النواب والدولة الاستشاري المزمع عقده في القاهرة اعتبارًا من 15 مايو الجاري”.

وأضافت: ”خلال اللقاء، اتفقنا على التزامنا المشترك بإجراء انتخابات وطنية على أساس دستوري سليم وتوافقي في أسرع وقت ممكن”.

وتابعت: ”كما أبرزنا أهمية حماية المؤسسات الليبية من الاستغلال، وتقديم الحوار بدلاً من الصراع والحفاظ على الهدوء في البلاد”.