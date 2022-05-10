عون: لا صحة لطلب أوروبا زيادة إمدادات الغاز الليبية

قال وزير النفط والغاز في الحكومة منتهية الولاية محمد عون إن الإنتاج الليبي من النفط الخام يصل إلى نحو 650 ألف برميل يوميًا، أما إنتاج الغاز فيصل إلى ملياري قدم مكعب يوميًا.

وأضاف عون، في تصريحات صحفية، أن إنتاج الحقول والموانئ المغلقة لم يستأنف، وإنما جرى شحن سفينتين من ميناء الزويتينة لتخفيف الضغط على الخزانات، مشيرا إلى استمرار إغلاق حقول الزويتينة وأكاكوس والسرير وبعض حقول شركتي مليتة وسرت. نافيآ أن يكون وقف النفط جرى من قبل قطاع طرق،

وأضاف أن اللجنة التي شكلتها وزارة النفط لا زالت تتواصل مع كل الأطراف لمعرفة أسباب وملابسات الإغلاق.

ونفى ، طلب أوروبا من ليبيا أن تزيد من إمدادات الغاز للمساهمة في مواجهة حاجة السوق الأوروبية للغاز، تزامنًا مع أزمة الطاقة والتوتر مع موسكو، واحتمال توقف إمدادات الغاز الروسي للقارة العجوز على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا، مجددا تأكيده على عدم قدرة ليبيا على زيادة الإنتاج من النفط والغاز قبل نحو خمس سنوات، “فالإمكانات الموجودة لا تسمح بزيادة الإنتاج”، وفق قوله.

كما اتهم عون الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا باستخدام “ورقة النفط”، مؤكدا رفضه حجب إيرادات النفط من قبل المؤسسة الوطنية للنفط.