وزيرا خارجية مصر والمغرب: لابد من خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

أكد وزير خارجية مصر سامح شكري ونظيره المغربي ناصر بوريطة، دعمهما للحوار الليبي/ الليبي، قائلين:” نجدد دعمنا للمبدأ الثابت بأن الحوار «الليبي/ الليبي» دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية، السبيل الوحيد للحل وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا بالتزامن”.

جاء ذلك في البيان المشترك الصادر عن المباحثات الرسمية بين وزير الخارجية سامح شكري ونظيره المغربي ناصر بوريطة.

وأكد الوزيران، في البيان المشترك:” ثمن اضطلاع مؤسسات الدولة الليبية بمسؤولياتها بما في ذلك الإجراءات المتخذة من قبل مجلس النواب”.

ولفت البيان المشترك، إلى أن وزير خارجية المغرب أشاد باستضافة مصر لمسار اللجنة الدستورية الليبية في القاهرة بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وشدد البيان المشترك، على أن جولات الحوار التي استضافتها المملكة المغربية أثمرت على اتفاق الصخيرات السياسي الموقع بين الأطراف الليبية.

وتمسك الوزيران، في بيانهما، بضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد.

وتابع البيان المشترك:” ندعم جهود لجنة 5+5 العسكرية المشتركة، فضلاً عن تأييد مساعي المصالحة الوطنية الشاملة بين الأشقاء الليبيين”.

وشدد البيان المشترك، على ضرورة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لصون الثروات الليبية ومقدرات شعبها.

وقام سامح شكري وزير خارجية مصـر، بزيارة عمل إلى المملكة المغربية، يومي 9 و10 مايو 2022، بدعوة رسمية من ناصر بوريطة، أجرى خلالها، الجانبان مباحثات معمقة.