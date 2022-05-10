تقرير اقتصادي: استعدادات لطرح عقود لتطيور البنية التحتية لمجمع مليتة البحري النفطي

ليبيا – سلط تقرير اقتصادي نشرته شبكة “ميد” الاقتصادية الدولية الضوء على استعدادات ليبية إيطالية مشتركة لطرح عقود لتطوير البنية التحتية النفطية في ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد استعداد الشركات المعنية لتقديم عروضها للتأهيل المسبق لـ2 من عقود الحفر الليبية التي تشكل جانبا من مشروع توسعة مجمع مليتة البحري النفطي بقيمة 3 مليارات دولار إذ يغطي أحدهما حفر 8 آبار في مبنى المنطقة “أ” في المجمع “أن سي 41”.

وأضاف التقرير إن نطاق عمل العقد يشمل توفير حفار نفطي رافع قادر على العمل في المياه بعمق 95 متر موضحا إن منصة الرافعة أو وحدة الرفع الذاتي هي نوع من المنصات المتنقلة تتكون من بدن عائم مزود بعدة أرجل متحركة قادرة على رفع بدنها فوق سطح البحر.

وتابع التقرير أن الهيكل العائم يسمح بنقل الوحدة وجميع الآلات المرفقة إلى الموقع المطلوب فيما يتم بمجرد الوصول إلى الموقع رفع الهيكل إلى الارتفاع المطلوب فوق سطح البحر بدعم من القاع مشيرا إلى أن عقد الحفر الثاني يتضمن 23 بئرا أيضا في ذات المجمع.

وأشار التقرير إلى أن الآبار الـ23 سيتم حفرها في المبنى “ج” لتتكون من آبار رطبة وجافة تحت سطح البحر مؤكدا إن الفائز بالعقد سيقدم خدمة حفر شبه غاطسة

وهي في العادة تستخدم منصات للعمل في المياه العميقة أكثر من كونها منصات للحفر.

وبين التقرير إن المنطقة المخصصة لحفر الآبار تقع على بعد نحو 31 كيلومترا شمال شرق منصة صبراتة الحالية ونحو 110 كيلومترات من أقرب نقطة على الساحل وفقا لوثائق تأهيل نشرتها وزارة النفط والغاز في حكومة تصريف الأعمال فيما تعنى بالأمر مؤسسة النفط بطرابلس وشركة إيني النفطية الإيطالية.

ويتراوح عمق المياه بين 200 و250 مترا إذ سيتم تأكيد ذلك لاحقا مع بئر منحرف أفقي في وقت من المتوقع فيه أن يتم حفر أعمق بئر لنحو 5 آلاف و800 متر على طوله وبعمق عمودي ألفين و600 متر خدمات ما قبل وأثناء وما بعد الحفر مشيرا إلى أن الموعد النهائي للتقدم لنيل العقود هو الـ30 من مايو الجاري.

ترجمة المرصد – خاص

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