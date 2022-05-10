بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تبقى الأجواء ربيعية معتدلة على معظم مناطق ليبيا، مع تكاثر للسحب تدريجيا من مساء اليوم على بعض مناطق غرب ليبيا مع فرصة سقوط أمطار متفرقة.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من مساء اليوم مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الدواخل وسرت قد تكون جيدة تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (21-26)مْ، وتسجل انخفاض بسيط يوم الغد.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من يوم الغد على الخليج وجالو مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (18-23)مْ على المناطق الساحلية، وتكون على جالو – اجدابيا والجغبوب ما بين (27-32) مْ.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى أخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على الحمادة والجفرة وأقصي الجنوب الغربي قد تصحبها سحب رعدية واحتمال أن تكون بكميات جيدة على الحمادة.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا على الحمادة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (30-34)مْ وتسجل انخفاض يوم الغد على غدامس – الحمادة والجفرة.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً على بعض المناطق.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط يوم الخميس على الكفرة مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (34- 39)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:55)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:10).