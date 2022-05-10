الارصاد: امطار متفرقة مصحوبة بسحب رعدية على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الثلاثاء 10/ 05 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تبقى ربيعية معتدلة على معظم مناطق ليبيا، مع تكاثر للسحب تدريجيا من اليوم على بعض مناطق غرب ليبيا ويوم الغد على مناطق الخليج والوسط مع احتمالية سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية (خاصةً دواخل الشمال الغربي – الحمادة – سرت)، وتمتد احتمالية الامطار إلى بعض مناطق الشمال الشرقي يوم الخميس.

ووفقا للتقرير تكون درجات الحرارة على مناطق الشمال تتراوح ما بين (18 – 27) مْ، وتكون على مناطق الوسط والجنوب ما بين (30 – 38) مْ.

ومن المتوقع بمشيئة الله أن يبقى الطقس ربيعي ومعتدل نسبياً على أغلب المناطق إلى يوم السبت القادم. والله اعلم