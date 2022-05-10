بويصير: بوتين مجرد طاغية مغرور ونرجسي وأحمق

علق محمد بويصير، المقاول الأمريكي من أصول ليبية، على الخطاب الأخير للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، معتبرًا أنه طاغية وشخص مغرور ونرجسي وأحمق.

وقال بويصير، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن”الجديد في خطاب بوتين اليوم، الهبوط من «استئصال النازيين الجدد في كييف»؛ إلى «تثبيت حقوقنا فى الجنوب» إلى«أنها حرب استباقية ضرورية»، وفي أقل من ثلاثة أشهر يتجه منحنى الأهداف الاستراتيجية لبوتين إلى أسفل وبسرعة”.

وتابع؛ “ربما خلال أسابيع؛ سنسمع منه نداءات الدفاع على الأرض الروسية كهدف لإرسال الشباب الروسي إلى الموت في حرب عبثية، ليست أكثر من انعكاس قبيح للنزاعات النفسية لطاغية”مغرور نرجسي أحمق” سيتولاه جيش بلاده وشعبه لوقف شروره، وحتى لا يتعرض الكيان الروسي نفسه للشرذمة”.

وأوضح بويصير؛ “ذلك أن إجهادات داخلية كثيرة في روسيا ممكن أن تعبر عن نفسها مع الإحباط، لنتذكر “أن السلاح النووي لم يحمى الاتحاد السوفيتى من التشرذم”.