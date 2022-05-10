الحاجي: أمريكا تضحك على ذقن الشعب الليبي والقذافي كان عميلاً لها

رأى جمال الحاجي، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي، أن السياسيين الأمريكيين لا يزالون يضحكون على ذقن الشعب الليبي، زاعماً أن الزعيم الراحل معمر القذافي كان عميلاً لأمريكا منذ وصوله للحكم عام 1969، على حد قوله.

وقال الحاجي في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “حتى الساعة تجاهل واضح من السفير الأمريكي والمستشارة ستيفاني لغلق «مجرم الحرب حفتر» للنفط”، بحسب تعبيره.

وأضاف “جل جهدهم منصب على نفخ الروح في الجيف التي تمشي على بطونها زرايب الدولة والنواب، حرصهم واضح لاستمرار هذه الجيف”، وفقا لحديثه.

وتابع “معاليكم كفاكم ضحك على دقن هذا الشعب، تلاحقون تخلفه وتأخره من انقلاب عميلكم الأول من عام 1969م وألحقتم عميلكم الثاني مجرم الحرب حفتر مستمر في تدمير البلاد والعباد”، على حد وصفه.