مصطفى الفيتوري: حديث الدبيبة عن إجراء انتخابات في يونيو المقبل كلام فارغ

أكد الكاتب الصحفي المستقل، مصطفى الفيتوري، أن “البرلمان هو من أصبغ الشرعية على عبد الحميد الدبيبة، بمنحه الثقة في تصويت مشهور وعلني ومعروف، وهو نفس البرلمان الذي جرده من تلك الثقة في سبتمبر الماضي، وكان رد الدبيبة هو توجيه السباب والشتائم إلى البرلمان، الذي هو يستحقها في حقيقة الأمر”. بحسب قوله.

وقال “الفيتوري”، في تصريح صحفي، إن “حديث الدبيبة عن إجراء انتخابات في يونيو المقبل كلام فارغ، فلا يمكن إجراء انتخابات من دون برلمان، لأنه يحتاج لتشريع”، مردفًا أن “نشاط الجماعات الإرهابية سيزداد قبل شهر يونيو المقبل، تزامنًا مع نهاية الفترة الانتقالية التي صاغها ملتقى الحوار السياسي”.

وتابع؛ أن “الفترة الانتقالية لم تكن ستنتهي كما توهم البعض في ديسمبر الماضي، بل تنتهي في 23 أو 24 يونيو المقبل”، مشيرًا إلى أن ” تاريخ يونيو القادم، حاسم جدًا، لأنه قد يُعيد ليبيا لصورتها في عام 2014، وتعود للانقسام وتُدار بحكومتين والتنازع على الشرعية”.

وأوضح “الفيتوري”، أنه “عندما يحدث الفراغ السياسي في يونيو المقبل، لن يكون أمام الجميع إلا النموذج التونسي، بأن يتولى المجلس الرئاسي السلطات كما فعل الرئيس التونسي قيس سعيد، وهذا بعيد عن الواقع، نتيجة التركيبة السياسية وطبيعة المجلس السياسي الحالي”.

وختم مبينًا أن “هذا سيُشجع الجماعات الإرهابية لإعادة فرض وجودها على المشهد من جديد بعودة بعض الأسماء المرتبطة بالإرهاب والجماعات المسلحة، وهو ما يشبه ما حدث في 2014″، معقبًا “نحن نعيش نفس مشهد 2014، بسبب الفراغ السياسي المتوقع في يونيو المقبل، والبلد قد تصبح في مهب الريح، والأقوى يسيطر على ما تصل له يداه”.