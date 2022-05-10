مصادر نيابية ترجح البت في مشروع جدول المرتبات الموحد خلال جلسة اليوم

رجحت مصادر نيابية أن مجلس النواب سيبت في مشروع جدول المرتبات الموحد خلال جلسة اليوم الثلاثاء، بعد أخذ الملاحظات عليه.

وأضافت المصادر، في تصريحات إلى مراسل قناة الوسط «WTV» في طبرق، أن الجلسة ستتطرق إلى أهم مخرجات جولة الحوار الأولى للجنة المشتركة من مجلس النواب والمجلس لبحث المسار الدستوري، التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة، ووضع تصور لآلية التفاوض في الجولة الثانية بعد النظر في تغيير فريق المجلس في اللجنة من عدمه.

وتابعت المصادر: «نطمح إلى الوصول لقاعدة دستورية منصفة ومتكاملة؛ للذهاب لاستحقاقات انتخابية حقيقية لا يشوبها أي لغط»، مضيفة أن المجلس يسعى إلى تقديم «التسهيلات الحقيقية للحكومة (المكلفة) حتى تحقق مهامها بالشكل المطلوب في الفترة المحددة لها».

مجلس النواب يناقش مشروع الميزانية خلال جلسة مقبلة في سرت

وبخصوص مشروع قانون الميزانية العامة للعام 2022، قالت المصادر إن المجلس سيعقد جلسة في مدينة سرت لحسم المشروع، بعد إحالته مجددا من لجنة الموازنة والتخطيط و المالية، وإضافة ملاحظة النواب عليه.

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وأمس الإثنين، أحال مجلس النواب المشروع إلى مقترح الميزانية إلى لجنة الموازنة، وذلك بعد مناقشته من قبل الأعضاء الحاضرين للجلسة.

واقترحت الحكومة ميزانية تبلغ قيمتها الإجمالية 94 مليارا و830 مليونا و515 ألفا و200 دينار ليبي، تتوزع على أربعة أبواب، على ما أعلن وزير المالية، أسامة حماد، في بيان نشره المكتب الإعلامي للحكومة.