الأرصاد الجوية: أجواء تبقى ربيعية ومعتدلة على أغلب المناطق حتى السبت

العنوان – طرابلس

أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء أن الأجواء تبقى ربيعية معتدلة على معظم مناطق ليبيا.

وتوقع المركز أن الطقس يشهد تكاثرًا للسحب تدريجيا من اليوم على بعض مناطق غرب ليبيا ويوم الغد على مناطق الخليج والوسط.

ورجح المركز احتمالية سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية خاصةً دواخل الشمال الغربي – الحمادة – سرت، وتمتد احتمالية الأمطار إلى بعض مناطق الشمال الشرقي يوم الخميس.

وأشار إلى أن درجات الحرارة على مناطق الشمال تتراوح ما بين (18 – 27) مْ، وتكون على مناطق الوسط والجنوب ما بين (30 – 38) مْ.

وأفاد المركز أنه من المتوقع أن يبقى الطقس ربيعيًا ومعتدلًا نسبياً على أغلب المناطق إلى يوم السبت القادم.