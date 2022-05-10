مجموعة بحثية: هذه معالم العلاقة بين الضعف الدائم لمواقف الاتحاد الأوروبي والأحداث في ليبيا

ليبيا – تحدث تقرير تحليلي عن علاقة الضعف الدائم لمواقف الاتحاد الأوروبي بسبب غياب القيادة القوية القادرة على توليد إرادة استراتيجية واضحة والأحداث في ليبيا.

التقرير الذي نشرته مجموعة “خدمات الاستخبارات الجيوسياسية” البحثية التي تتخذ من دولة ليختنشتاين الأوروبية مقرا لها وتابعته وترجمت المقتضب منه لما يخص ليبيا صحيفة المرصد أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع تشكيل الأحداث في ليبيا رغم تأثره بها بشكل مباشر.

وأضاف التقرير إن هذا الأمر جعل الاتحاد الأوروبي غير قادر على التعامل مع موجات الهجرة غير الشرعية القادمة من إفريقيا باستخدام ليبيا مؤكدا إن هذا التجمع لجانب كبير من دول أوروبا لا يمثلها بالكامل في الواقع وما كان بسبب ضعف دوله ليحقق أهدافه في العام 2011 لولا القيادة الأميركية لحلف شمال الأطلسي “ناتو”.

ترجمة المرصد – خاص

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