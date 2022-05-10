مصدر لـ218: تحرك جديد لداعش على طريق “سبها طرابلس”

كشف مصدر أمني لـ”218″، أن مواطنين عابرين للطريق الرئيس “طرابلس سبها” رصدوا نقطة توقيف عند النصب التذكاري لمعركة مرسيط على بعد 60 كيلومترًا جنوب مزدة، أقامها عناصر من داعش الإرهابي، حيث يقومون بمصادرة التموين والبنزين دون أي تدخل من السلطات.

وبحسب إفادات المواطنين، تقوم هذه العناصر بتوجيه اسئلة لبعض المارة عن الوضع الأمني وبوابات سكريج والشقيقة وطبيعة الوجود الأمني بها من حيث العدد والكثافة.

وقال مواطنون من منطقة القبلة إنهم عبروا الطريق في ساعات الظهيرة وفي ساعات المساء المتأخرة، ولم يلاحظوا وجود هذه النقطة، مما يعني أن وجود هذه العناصر كان بصورة مؤقتة قبل أن تختفي في الجبال.

يشار إلى أن التنظيم كان قد قطع هذا الطريق وعند الموقع نفسه قبل سنوات واختطف المساعد للشؤون الأمنية الرائد عامر البكوش مما أسفر عن وقوع اشتباك بين التنظيم وشباب من مناطق القبلة والجبل بوادي زمزم بالقرب من بني وليد أثناء وجود التنظيم في مدينة سرت.

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