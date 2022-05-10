اعتماد ليبيا على الغذاء الروسي والأوكراني

أخبار ليبيا 24

حذّر خبراء أمميون من ظهور مخاطر جديدة ومثيرة للقلق جراء الحرب بين روسيا وأوكرانيا. اللتين يشار إليهما باسم “سلة خبز العالم”. محذرين من تداعيات الحرب. وأنه قد يكون لنقص الحبوب تأثير كبير على أفريقيا.

وصنّف خبراء التنمية بالأمم المتحدة، ليبيا. ضمن قائمة البلدان الأكثر اعتمادًا على روسيا وأوكرانيا في تأمين الغذاء.

الأمن الغذائي

ونقل الموقع الرسمي لهيئة الأمم المتحدة عن خبراء التنمية بالأمم المتحدة قولهم. في 6 مايو الجاري. إن الحرب الروسية الأوكرانية ستؤثر على الأمن الغذائي في قارة أفريقيا. سواء من حيث توافر الأغذية المستوردة وأسعارها. فضلًا عن الشكوك المتزايدة في الأسواق المالية العالمية وسلاسل الإمداد.

وقالت مديرة مكتب أفريقيا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أهونا إيزياكونوا. في مؤتمر صحفي عقد في العاصمة السويسرية جنيف حول آثار الحرب في أوكرانيا على أفريقيا. إن وباء «كوفيد -19» «تسبب بالفعل في استياء هائل في جميع أنحاء العالم والقارة الأفريقية».

براثن الفقر

وأضافت إيزياكونوا. أن الوباء دفع عشرات الملايين إلى براثن الفقر، كما دفع بالديمقراطية إلى الوراء في أجزاء من أفريقيا.

وتُعد روسيا وأوكرانيا لاعبين رئيسيين في تصدير القمح وعباد الشمس إلى أفريقيا. حيث تمثل الدولتان 80% من إجمالي واردات القمح من ليبيا والجزائر ومصر والمغرب وتونس ونيجيريا وإثيوبيا والسودان وجنوب أفريقيا. ومن المتوقع أن تصل هذه الواردات إلى 76.5 مليون طن بحلول العام 2025.