الشكري: من الأولى أن يصرف من بند الطوارئ لحل أزمة المسافرين المتكدسين في المطارات

أكد محمد الشكري، رئيس مصرف ليبيا المركزي المعين بقرار من مجلس النواب، أنه من الأولى أن يصرف من بند الطوارئ لحل أزمة المسافرين المتكدسين في المطارات.

وقال الشكري، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “المعتمرون والمسافرون الليبيون في حالة يرثى لها ويعانون في مطارات جدة والقاهرة وتونس، إلخ”.

وأضاف “يا سادة هناك ترتيبات استثنائية ومؤقته بإيجار الطائرات Leasing لرحلات محدودة أو لأيام قليلة حتى تنتهي الأزمة”.

وتابع “لا تتحججوا بنقص الإمكانيات فلديكم منها الكثير وبند الطوارئ من الأولى أن يصرف منه على مثل هذه الحالات”.