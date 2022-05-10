العقوري يؤكد أهمية الاهتمام بتعليم اللغة الفرنسية

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري على أهمية الاهتمام بتعليم اللغة الفرنسية بالإضافة إلى اللغات الأجنبية الأخرى ودعم جميع المبادرات لتدريس اللغات الأجنبية في المدارس الليبية .

جاء ذلك خلال مشاركة العقوري عبر التقنية الافتراضية في افتتاح إحتفالية يوم الفرانكفونية الذي نظمه قسم اللغة الفرنسية بجامعة بنغازي، بمشاركة عدد من سفارات الدول الفرانكفونية وهي فرنسا، رومانيا، بلجيكا، وتشيكيا، بالإضافة للسفارة الليبية في فرنسا وعدد من الباحثين والأكاديميين.

وشدد العقوري على أهمية اللغة الفرنسية باعتبار أن ليبيا تقع في محيط فرانكوفوني وتجاورها عدة دول ناطقة بالفرنسية.

وأضاف العقوري أن لجنة الخارجية عبّرت سابقاً عن الرغبة في الانضمام للمنظمة الفرانكفونية من أجل تعزيز التعاون العلمي والاقتصادي مع أعضاء المنظمة والتقارب معها.