سهيل الغرياني: مركز الشيخ الغرياني يعيش حالياً على الصدقات والتبرعات فقط

علق سهيل الغرياني، مدير قناة “التناصح” ونجل المفتي المعزول الصادق الغرياني، على منشور لأحد الأشخاص يثني خلاله على مركز الشيخ علي الغرياني للكتاب؛ قائلًا إن المركز “يعيش على الصدقات والتبرعات فقط”.

وقال نجل الغرياني في منشور عبر حسابه على فيسبوك، إنه “لو دفع على بيئات العلم والمعرفة عشر معشار ما ينفق على أمور أخرى في الدولة فضلا عما يصرف قصدا في الملهيات وإفساد الناس لتغير حال بلادنا إلى ما فيه صلاح دينها ودنياها”.

وتابع أن “المركز والمكتبة حتى يومنا هذا يعيش على صدقات المحسنين وتبرعاتهم وصدقاتهم الجارية (أحباس خاصة)”، معقبًا “وكل وعود الدولة لم ير المركز منها شيئا يتحقق على أرض الواقع”. بحسب قوله.

وختم موضحًا أنه “في المقابل لو كان الأمر يتعلق بالسلاح أو الرقص والمهرجانات لصرفت الأموال مضاعفة، بل مقدما حتى قبل تحقق الأغراض”.