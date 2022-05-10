عقب وصول باشاغا إلى درنة..انعقاد اجتماع مجلس الوزراء في المدينة

العنوان – درنة

شهدت مدينة درنة اليوم الثلاثاء انعقاد اجتماع مجلس وزراء الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا.

وقال باشاغا نتشرف بزيارة درنة باعتبارها مدينة الحضارة والفن، مؤكدًا أن إهمال المدينة يولد شعورًا بعدم الإنصاف والتهميش من قبل الحكومات المتعاقبة.

وأضاف رئيس الحكومة الليبية، أن الحكومة مهتمة بمدينة درنة ومعالجة جميع المشاكل التي تعاني منها لتنهض وتعود إلى سابق عهدها.

ومن جهتهم طالب أعيان وحكماء مدينة درنة بشدة على وحدة الوطن متأملين في باشاغا وحكومته الخير.

وقال الحكماء والأعيان :”نحن بحاجة ماسة إلى المصالحة الوطنية، ولا بد من توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية”.

وأشاروا خلال اللقاء مع باشاغا إلى أن الوطن يعاني من الفقر وقلة السيولة وشح الإمكانيات مؤكدين على رئيس الحكومة أن دوره معالجة الأمر.