الأرصاد تتوقع أجواء ربيعية معتدلة على معظم مناطق ليبيا

كشف المركز الوطني للأرصاد الجوية عن ملامح الأجواء المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من الثلاثاء.

وأفاد المركز أن الأجواء تبقى ربيعية معتدلة على معظم مناطق ليبيا، مع تكاثر للسحب تدريجيًا من مساء اليوم على بعض مناطق غرب ليبيا مع فرصة هطول أمطار متفرقة.

وفيما يلي بقية التفاصيل المتعلقة بالأحوال الجوية:

رأس جدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة:

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من مساء اليوم مع احتمال هطول أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الدواخل وسرت قد تكون جيدة تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (21-26)مْ، وتسجل انخفاضًا بسيطًا الأربعاء.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من يوم الغد على الخليج وجالو مع احتمال هطول أمطار متفرقة.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (18-23)مْ على المناطق الساحلية، وتكون على جالو – اجدابيا والجغبوب ما بين (27-32) مْ.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

حالة السماء: قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى أخر مع احتمال هطول أمطار متفرقة على الحمادة والجفرة وأقصي الجنوب الغربي قد تصحبها سحب رعدية واحتمال أن تكون بكميات جيدة على الحمادة.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على الحمادة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (30-34)مْ وتسجل انخفاضًا الأربعاء على غدامس – الحمادة والجفرة.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط يوم الخميس على الكفرة مما قد يتسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (34- 39)مْ.

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