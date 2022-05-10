برقيق: خروج عبدالله السنوسي من السجن يفتح بابا كبيراً من المؤامرات والدسائس

اعتبر عاطف برقيق، القيادي الإخواني مستشار السفارة الليبية في تركيا، أن خروج عبد الله السنوسي، رئيس الاستخبارات في النظام السابق، سيفتح بابا كبيرًا من المؤامرات، بحسب زعمه.

وقال برقيق، عبر حسابه على “فيسبوك” : صفقة سياسية قذرة تحاك في الخفاء بهدف إطلاق سراح أحد أبرز المتهمين في مذبحة بوسليم عبد الله السنوسي سفاح سجن بوسليم يستعد للخروج من السجن بوساطة اماراتية بعد جهود حثيثة من وزيرة العدل، بحسب ادعائه.

وختم مزاعمه موضحًا أن خروج السنوسي سيفتح بابا كبيرًا من المؤامرات والدسائس، أين حقوق المقتولين وسجناء بوسليم، مردفًا لابد من تحريك الرأي العام قبل أن تتم الصفقة فقد أصدروا له جواز سفر وسيطلق صراحه في أي لحظة. على حد قوله.