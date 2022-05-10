المركزي يعلن أنه سيصدر بيان أبريل للإيراد والإنفاق في حلته الجديدة

العنوان – طرابلس

أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم الثلاثاء، أنه سيصدر بيانه الشهري بالإيراد والإنفاق العام عن شهر أبريل 2022 في هيأته الجديدة خلال الأيام القادمة.

واجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير الإثنين، مع الفريق المكلف بتطوير إفصاح عن بيانات الإيراد والإنفاق العام حرصاً على تحقيق أعلى معدلات الشفافية والإفصاح.

وفي أواخر أبريل المنصرم عقد الكبير ونائب محافظ المركزي علي الحبري الاجتماع الثالث للجنة التسييرية لمشروع إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي.