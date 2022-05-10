ليبيا الان

اللافي يبحث مع ويليامز جهود البعثة الأممية في دعم الحل السياسي للأزمة الليبية

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي بالمستشارة الأممية ستيفاني ويليامز وبرفقتها المنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية في ليبيا “جورجيت غانيون”.

بيان صحفي صدر عن المجلس الرئاسي طالعته صحيفة المرصد أكد أن اللقاء شهد بحث آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا واستعراض جهود البعثة الأممية في دعم الحل السياسي للأزمة الليبية.

وأضاف البيان إن الجانبان تدارسا آخر التطورات في ملف المصالحة الوطنية الذي وصل لمراحله النهائية وتمهيده الطريق لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في إجراء انتخابات نزيهة تسهم في بناء دولة موحدة وديومقراطية وإعادة السلام والاستقرار للبلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك