اللافي يبحث مع ويليامز جهود البعثة الأممية في دعم الحل السياسي للأزمة الليبية

ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي بالمستشارة الأممية ستيفاني ويليامز وبرفقتها المنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية في ليبيا “جورجيت غانيون”.

بيان صحفي صدر عن المجلس الرئاسي طالعته صحيفة المرصد أكد أن اللقاء شهد بحث آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا واستعراض جهود البعثة الأممية في دعم الحل السياسي للأزمة الليبية.

وأضاف البيان إن الجانبان تدارسا آخر التطورات في ملف المصالحة الوطنية الذي وصل لمراحله النهائية وتمهيده الطريق لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في إجراء انتخابات نزيهة تسهم في بناء دولة موحدة وديومقراطية وإعادة السلام والاستقرار للبلاد.

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