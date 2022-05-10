البرلمان يستأنف جلسته لمناقشة مستجدات اجتماعات القاهرة

تشهد جلسة مجلس النواب، الثلاثاء، مناقشة ما توصلت إليه اللجنة المكلفة بالمسار الدستوري في اجتماعات القاهرة، وما يستجد من أعمال.

ومن المقرر أن تستأنف اجتماعات الجولة الثانية للمسار الدستوري في مصر يوم 15 مايو الجاري بين اللجنة المكلفة من مجلس النواب ونظيرتها من مجلس الدولة، برعاية من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا؛ من أجل التوافق على الأساس الدستوري اللازم لاستئناف العملية الانتخابية.

وكان المجلس قد علّق جلسته الاثنين وأرجأها إلى الثلاثاء، وأحال مشروع قانون الميزانية العامة إلى لجنة الموازنة والتخطيط والمالية بالمجلس، وفقًا للقانون رقم (04) لسنة 2014 ، وذلك بعد مناقشته من قبل الأعضاء الحاضرين للجلسة.

وتبلغ القيمة الإجمالية للميزانية المقترحة 94 مليارًا و830 مليونًا و515 ألفًا و200 دينار ليبي، وتتوزع على أربعة أبواب.

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