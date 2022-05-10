الرئاسي يبحث آليات عمل الحكومة ودورها في ملف المصالحة

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، خلال لقائه بديوان المجلس الرئاسي، نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، حسين عطية القطراني، بحضور وزير الموارد المائية، طارق بوفليقة، ووزير الثروة البحرية، عادل محمد سلطان.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن اللقاء استعرض آليات عمل الحكومة، ومناقشة دورها في ملف المصالحة الوطنية الشاملة، ودعم الحوار المجتمعي لإنجاحها، وكذلك العمل بشكل عاجل على معالجة كل القضايا المتعلقة بالأمن الغدائي، والموارد المائية، وغيرها من الملفات الخدمية الأخرى.

كما تم خلال اللقاء، الإطلاع على احتياجات بلديات المنطقة الشرقية، وخاصة فيما يتعلق بمكاتب الثروة البحرية بالبلديات، للرفع من كفاءتها والتحسين من مستوى خدماتها وإنتاجيتها، ومتابعة مشاريع الـتنمية الخاصة بالموارد المائية، وصيانة الآبار وخزانات المياه، والجدوى الـفنية للمشاريع للوصول إلى الاستـدامة البيئية، والاجتماعية، والاقتصادية، وتـحسـين الإطار الاسـتراتيجي لقطاع المياه فـي البلاد، لتحقيق إدارة مـستدامة لموارد المياه، ضمن استـراتيجية وطنية مــائية واضحة.